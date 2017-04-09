تعرّف على حقيقة صورة “الخطأ الإملائي” لمدير تعليم جدة

(أنحاء) – متابعات :-
أكد قائد مدرسة عمير بن سعد الابتدائية بجدة فهد السلمي، أن الصورة المتداولة لمدير التعليم عبدالله الثقفي أثناء توقيعه على عبارة حملت خطأً إملائياً، من كتبها هو معلم الفصل.
وأوضح أنه أثناء كلمة لمدير التعليم فاجأه المعلم بطلب توقيعه على العبارة المكتوبة على سبورة الفصل، مؤكداً أن من كتب العبارة هو أحد المعلمين، وقام بالاعتذار له بعد الزيارة، لافتاً إلى أن تركيزهم كان على حضور الطلاب والدرس ولم يلاحظوا ما كتب المعلم.
وأضاف السلمي وفقاً لصحيفة”تواصل”: “كان مدير التعليم يسأل الطلاب ويناقشهم وفاجأه المعلم بطلب التوقيع على العبارة، هذا ما حدث بالتفصيل”.
ووثَّق السلمي صورة لما كتبه مدير التعليم في سجل الزيارات بالمدرسة، موضحاً عدم وجود أي خطأ إملائي في ما كتبه مدير تعليم جدة.