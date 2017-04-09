10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تفجير الكنيستين.. علي جمعة باكياً : “لا عزاء إلا بعد الثأر للضحايا” | فيديو

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

لم يستطع علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، تمالك نفسه من البكاء على ضحايا تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، مؤكدا أنه لن يتقبل العزاء إلا بعد الثأر للضحايا.

وقال علي جمعة، خلال برنامج تلفزيوني على فضائية cbc المصرية، إن الكنيسة البطرسية لم تتقبل العزاء إلا بعد 24 ساعة في التفجير الأخير، إلى أن أعلن الرئيس المصري عن منفذ العملية الإرهابية، مضيفاً: “الصعايدة لا يقبلون العزاء إلا عند الأخذ بالثأر”، وسنترصدهم ونظل ورائهم حتى نستأصلهم من الشأفة كشأن قوم عاد”.

وتابع علي جمعة: “هؤلاء الصبية لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بشأنهم: لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.. تبرأ منهم الإسلام والمسلمون عبر التاريخ، وأطلق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خوارج”.

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