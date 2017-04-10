القرضاوي يحذف تغريدته عن استهداف الأقباط.. وخلفان: حرام عليك يا “شيخ الإرهاب”

(أنحاء) – متابعات : ــ
أثار الداعية المصري القطري يوسف القرضاوي، الأحد، جدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حذف تغريدة قام بنشرها بعد تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا وتبعه تفجير آخر استهدف كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.
وقال القرضاوي في التغريدة التي قام بحذفها: “لم تعرف مصر طوال تاريخها تفجيرات تستهدف جزءا من المواطنين، إلا في عهود الاستبداد، التي لا توفر الأمن ولا الحرية ولا الحياة الكريمة”، وذلك في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت الأقباط.
ثم حذف القرضاوي هذه التغريدة وكتب تغريدة أخرى، قائلا: “ندين كل اعتداء على الأنفس الآمنة، ونؤكد أن هذه الجرائم تتنافى مع الشرائع والأخلاق والأعراف، ولمن قام بها عذاب عظيم”.
وعلق كثيرون على تغريدة القرضاوي الجديدة منتقدين موقفه، وقال أحد المعلقين: ” حذفك للتويتة لن يغسل يدك من دم الأبرياء”، فيما كتب آخر: “مسحت ليه تغريدتك اللي قبل التغريدة دي اللي بتحرض وبتبرر فيها التفجيرات”.
من جانبه، نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عبر حسابه على موقع “تويتر” صورة من للتغريدة التي حذفها القرضاوي. وقال: “كيف يدعي مفتي الفتنة أن الامن المصري لا يحفظ أمن المواطن المصري وهم حراسة على بوابات الكنائس… حرام عليك يا شيخ الإرهاب”.
وأضاف: “كان المفروض عليك يا قرضاوي الفتنة أن تدين الارهاب… لا أن تبرره”، وتابع: “تبريرك للإرهاب في مصر بأن السيسي ظالم يبطله وقوع الإرهاب في السويد وفرنسا وبريطانيا.. إلخ.. فلا تبرر الإرهاب بسياسة حكومية”.
ورأى خلفان أن “طالما ظل القرضاوي وأشكاله يهاجمون مصر فالمخطط ما زال يشعلل.. لأنهم هم وقود الإرهاب. وقال: “عمليات الإرهاب الإخوانية في الكنائس المصرية مخطط يدار من الخارج”. وأضاف: “سترون أن مفجر نفسه لا داعش ولا كلام فاضي.. سيكون إخوانيا تربى في أحضان القرضاوي وأشكاله”. وتابع: “أمثال القرضاوي يجب أن يقدموا للعدالة.. الإرهاب تجارة مشايخ المهزلة الإخوانية”.
ندين كل اعتداء على الأنفس الآمنة، ونؤكد أن هذه الجرائم تتنافى مع الشرائع والأخلاق والأعراف، ولمن قام بها عذاب عظيم.
— يوسف القرضاوي (@alqaradawy) April 9, 2017
أدناه تغريدة للشرير القرضاوي…الاجراءات الامنية عالية الدقة ..الكترونيا..لكن مفجر نفسه في الشارع ممكن يعملها في اي مكان pic.twitter.com/WNCrL9WFJ4
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 9, 2017