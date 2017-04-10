القرضاوي يحذف تغريدته عن استهداف الأقباط.. وخلفان: حرام عليك يا “شيخ الإرهاب”

ندين كل اعتداء على الأنفس الآمنة، ونؤكد أن هذه الجرائم تتنافى مع الشرائع والأخلاق والأعراف، ولمن قام بها عذاب عظيم.

— يوسف القرضاوي (@alqaradawy) April 9, 2017