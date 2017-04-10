10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع جديد يكشف بوضوح وجه منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو جديد يكشف، بوضوح وجه منفذ تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية بوضوح.

ويظهر الانتحارى منفذ العملية التفجيرية، أثناء وقوفه بعض الوقت قبل الحادث، وذلك قبل انتشار الفيديو الذى ظهر فى وسائل الإعلام.

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