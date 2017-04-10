10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي يوثق سحب مياه المجاري وتحليتها ونقلها للمواطنين

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ

وثق مواطن مقطع فيديو يوضح وجود موتور كهرباء يسحب من مياه الصرف الصحي المكررة القادمة من مكة وسط غياب الجهات ذات الاختصاص.

وقال موثق الفيديو إن موتور كهرباء يسحب من مياه الصرف الصحي المكررة القادمة من مكة على الرغم من أن المياه غير صالحة للاستخدام الشخصي.

وأضاف: “انا لله وانا ليه راجعون، هذه تباع على الناس وعلى مصانع العصائر والمشروبات بسبب رخص ثمنها عكس تحلية المياة المالحة”.

وطالب الجهات ذات الاختصاص بالتدخل العاجل لحل هذه الكارثة البيئية، موجهاً سؤاله للبلدية قائلاً : “أين البلدية؟ أين الناس المسؤولة؟”.

وذكر في المقطع أن الموقع في بحرة بين جدة ومكة، بينما لم يتم التأكد من وقت تصوير المقطع.

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