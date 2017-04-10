فيديو | رد فعل طريف من مذيعة تعرضت لموقف محرج على الهواء مباشرة

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | جمل ونعامة يهاجمان سيارة سياح ويسرقان...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أظهر تسجيل مصور صادم، اللحظات المثيرة التي مر بها مجموعة من السياح في
-
فيديو | أهزوجة الهلال “صدارة وبس” في حفل زفاف...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُبيّن تفاعل زملاء عريس في حفل
-
فيديو | سعودي يوثق سحب مياه المجاري وتحليتها ...بتاريخ
(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ وثق مواطن مقطع فيديو يوضح وجود موتور كهرباء يسحب من مياه الصرف
-
فيديو | مقطع جديد يكشف بوضوح وجه منفذ تفجير ك...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو جديد يكشف، بوضوح وجه منفذ تفجير كنيسة