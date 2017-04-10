10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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35 ألف سعودية يدرسن في 60 دولة بالخارج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

ارتفع عدد السعوديات الدارسات في 60 دولة حول العالم، إلى 35 ألف طالبة، بمختلف التخصصات، في إطار برنامج الابتعاث الخارجي. أوضحت ذلك الدكتورة هدى الحليسي، عضو وفد مجلس الشورى، إلى المؤتمر البرلماني الدولي في بنجلاديش.

وأشارت في تصريحات لصحيفة «ديلي ستار»، إلى أن رؤية 2030 تركز بشكل أساسي على دور المرأة والشباب.

ولفتت إلى وجود تحسن كبير في أوضاع المرأة، خلال السنوات الأخيرة، مع دخولها مجلس الشورى، والمجالس البلدية.

ونوهت بارتفاع عدد السعوديات الدارسات في الجامعات، إلى 51.8 %، مقارنة بالشباب؛ وفقا لإحصاءات وزارة التعليم في 2015، مشيرة إلى أن الأولوية حاليًا لتوظيف المرأة، ورفع نسبة مساهمتها في سوق العمل من 22 %إلى 30 %.

وأشارت إلى أن أي تغيير يستغرق بعض الوقت، وفقًا لنظام كل مجتمع، لافتة إلى أن المرأة السعودية لها صوتها وتحظى بالاحترام في المجتمع.

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