10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أوركسترا يابانية من 85 فرداً تقيم حفلاً موسيقياً بالرياض الخميس المقبل
﻿

أوركسترا يابانية من 85 فرداً تقيم حفلاً موسيقياً بالرياض الخميس المقبل

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

تقدم فرقة أوركسترا يابانية مكونة من 85 فرداً حفلاً موسيقياً الخميس المقبل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وهو أول حفل من نوعه يقام بمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي الحفل الموسيقي ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الياباني بالمملكة المقام في إطار الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، تحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام.

وأوضحت الوزارة أن فعاليات الأسبوع الثقافي تشمل إقامة عروض سينمائية للأفلام اليابانية، ومعارض للفن التشكيلي، والخط الياباني، وعروضا للتراث الشعبي، والأزياء اليابانية التقليدية، بالإضافة لحفل شاي ياباني، وعروض للكاراتيه، وفن طي الورق، وغير ذلك.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق