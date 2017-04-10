10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأردن يستدعي سفير إيران بشأن تصريحات مسيئة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الأحد، السفير الإيراني لدى المملكة، وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على التصريحات المرفوضة والمدانة للناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني بحق المملكة وقيادتها، حسب “سكاي نيوز”.

وعكست التصريحات بحسب بيان للوزارة، محاولة فاشلة لتشويه الدور المحوري الذي تقوم بها المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، ومحاربة الإرهاب وضلاليته والتصدي لمحاولة بث الفتنة ورفض المتاجرة بالقضايا العربية وبمعاناة الشعوب العربية.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام إيران علاقة حسن الجوار مع الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها، واحترام المواثيق والأعراف الدولية في تصرفاتها وتوجهاتها إزاء الدول العربية.

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