10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تأجيل مسلسل “العاصوف” لـ “ناصر القصبي” على قناة MBC لأجل غير مسمى

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

يشارك الفنان ناصر القصبي مساء غد الثلاثاء في حفل تكريم للراحل د. عبدالرحمن الوابلي سيقام في مقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام.

وسيتحدث خلاله عن علاقته المميزة بالسيناريست الراحل والأعمال التي اشتركا في صناعتها منذ “طاش ما طاش” إلى “العاصوف”.

وستكون مشاركة القصبي عبر تسجيل فيديو سيُعرض للحضور، حيث لم يتمكن من التواجد بسبب انشغاله هذه الأيام بتصوير مسلسل “سيلفي” في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

هذا وكان القصبي يترقب عرض الجزء الأول من مسلسله الملحمي “العاصوف” هذا الأسبوع لكن القناة المنتجة MBC أجلت عرضه إلى أجل غير مسمّى لأسباب تتعلق بكثافة المحتوى الدرامي في هذه الفترة، وذلك بحسب بيان أصدرته القناة أمس، قالت فيه إن “الدورة البرامجية الحالية مزدحمة بالأعمال الدرامية، ورغبة في منح العمل حقه في المشاهدة، تقرّر تأجيل عرض مسلسل “العاصوف” إلى وقت لاحق يُعلن عنه في حينه”، حسب “الرياض”.

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