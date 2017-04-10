10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ضبط مصرية حاولت تهريب هواتف “iPhone” إلى جدة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، محاولة مسافرة مصرية، تهريب عدد كبير من أجهزة هواتف «iPhone» ،غالية الثمن، إلى جدة .

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، على ركاب طائرة مصر للطيران، المغادرة إلى جدة، اشتبهت السلطات في الراكبة، وبتفتيش حقائبها عثر داخلها على تليفونات iPhone غالية الثمن، وتم تحرير محضر جمركي للراكبة، وتحريز المضبوطات، وإخطار النيابة .

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