ينبع : صقور المملكة يشاركون بـ “التسنيدة” .. والسليم يطالب بمشاركة غير السعوديين

(أنحاء) – ينبع : ــ
كشف محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم رئيس لجنة التنمية السياحية عن مشاركة صقور المملكة في فعالية التسنيدة التراثية ,والتي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وذلك بعروض جوية لمدة خمسة ايام لأول مرة في ينبع , مطالبا جميع فئات المجتمع بالمشاركة في ماراثون سابك للمشي، وطالب السليم بحث غير السعوديين على المشاركة في هذه الفعالية باعتبارها فرصة للرياضة وتعريفهم بتراث المنطقة , اضافة لكون توجهات المملكة كافة واهتماماتها تهم كافة العرب والمسلمين ولا تقتصر على المواطنين.
وثمن محافظ ينبع المهندس مساعد السليم خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس الاحد بمقر محافظة ينبع بمشاركة مدير تعليم ينبع ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع وممثل شركة سابك، الدور الكبير الذي تلعبه ادارة التعليم بالمحافظة في جميع الفعاليات والمناسبات وأضاف ان نجاح الفعالية في العام السابق جاء نتيجة لنجاح فريق عمل التعليم في اعداد هذه الفعالية وتنظيمها , بالاضافة لدور هيئة السياحة ونشاطها المستمر في خلق مناشط سياحية طوال العام.
من جهته قال مدير ادارة التعليم د.محمد العقيبي ان فعالية التسنيدة من اهم الفعاليات التي تحرص عليها الادارة وذلك لما لها من اهداف كبيرة اهمها تحفيز الشباب وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي ,مبينا ان لجان التعليم التي نظمت الفعالية العام الماضي وزعت مهمها في عدة لجان رئيسية وفرعية بمشاركة المدارس واندية الاحياء في تقديم الكثير من الخدمات في موقع الفعالية للمتسابقين من دعم فني وصحي وتقديم المياه والاسعافات لمحتاجيها.
وأشار مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني الى استحداث عدد من الفعاليات المصاحبة في التسنيدة لهذا العام والتي تتمثل في ماراثون الاطفال وعدد من الفعاليات والمحاضرات في المنطقة التاريخية وسفاري القرى بمشاركة عدد من الاجانب العاملين بينبع الصناعية ،وقال العنيني ان النهضة السياحية الكبيرة التي تشهدها محافظة ينبع هي نتاج لتضافر الجهود التي يبذلها محافظ ينبع وفريق العمل وفق خطط وضعها لتقديم المحافظة بشكل مختلف سياحيا واقتصاديا مشيرا الى ان ينبع حققت قفزات سياحية عالمية في اجازة الربيع تمثلت في عالمية مهرجان الزهور بأكبر سجادة زهور في العالمية واستضافة محافظة ينبع للبطولة العالمية للزوارق السريعة وحصول بطل سعودي على كأس البطولة اضافة لفعاليات المنطقة التاريخية المتسمرة طيلة العام.
وأوضح محمد الذهبي مدير أعلى ادارة الاتصال والاعلام بشركة سابك في المنطقة الغربية ان الشركة تحرص على المشاركة بفعالية في كل ما يخدم الوطن والمواطن وتحرص على المشاركات ذات الاثر البعيد والمتواصل وهي استراتيجية تهتم بها سابك لتكون ذات جدوى ونفع ملموس يستفيد منه المجتمع.
وشهد المؤتمر الصحفي كثيرا من النقاشات والتساؤلات من الحضور عن آلية التسنيدة ومدى نجاح المنظمين في اختيار التوقيت المناسب وعن الجوائز التي تم رصدها للفائزين ،وقد اوضح مدير السياحة ان الجائزة الكبرى هي سيارة الى جانب الجوائز الاخرى التي تتفاوت ما بين المبالغ المالية وجوائز متنوعة ،مؤكدا ان اختيار توقيت التسنيدة جاء استنادا على اراء البحارة والمختصين بحالة الطقس تفاديا لتقلبات المناخ او شدة الصيف.