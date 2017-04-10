10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نازحو “خان شيخون” يشكرون السعودية على مساعداتها الإنسانية العاجلة لهم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قدم أحد النازحين من مدينة خان شيخون السورية شكره إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على الاستجابة السريعة لحاجات النازحين، بعد المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد، في هجومه بالسلاح الكيميائي على المدينة.

وناشد المركز الاستمرار في دعم النازحين والمزيد من العطاء في حملات طوارئ، لافتاً إلى أن المساعدات الإغاثية الأولية القادمة من المركز وزعت على النازحين في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، موضحاً أن نحو 500 عائلة سورية استفادت منها حتى الآن.

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