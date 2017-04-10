10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الغذاء والدواء”: خطة استثنائية لتفتيش مصانع ومراكز توزيع “أغذية رمضان”

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطة تفتيش استثنائية لمصانع ومستودعات تخزين الأغذية المستوردة، ومراكز توزيع الأغذية المنتجة محلياً، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان.

وتشمل الخطة التي وجّه بتنفيذها، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، تفتيش مصانع ومستودعات ومراكز توزيع الأغذية بناءً على قاعدة البيانات المتوفرة بالهيئة لهذه المنشآت، مع تكليف 100 مفتش ميداني بهذه المهمة.

ووفقاً للخطة التي بدأ العمل بها مطلع شهر رجب الحالي، فإن التفتيش يتم خلال فترة العمل الرسمي والفترة المسائية طوال أيام الأسبوع، وسيستمر العمل بهذه الخطة الاستثنائية إضافة إلى خطة التفتيش الروتيني حتى نهاية شهر رمضان، لضمان سلامة ومأمونية الأغذية التي يستهلكها المواطنون والمقيمون.

إلى ذلك، ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً، كميات كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية والمخزنة بطريقة مخالفة.

وشملت الحملات التفتيشية عدداً من مصانع ومعامل ومستودعات الأغذية في كل من مدينة الرياض ومحافظة ثادق ومحافظة القويعية ومراكز المشاعلة والسالمية وجو بمنطقة الرياض، ضبط المفتشون خلالها ما يقارب 3772 كيلوغراماً من اللحوم والدواجن والحلويات والبهارات والتوابل لانتهاء تاريخ الصلاحية، و7812 كيلوغراماً من الفواكه المجمدة والأجبان التي تظهر عليها علامات التلف لسوء التخزين.

وتتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية بشأن تصحيح المخالفات، واستكمال إجراءات التحقيق، وإحالة القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

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