“الغذاء والدواء”: خطة استثنائية لتفتيش مصانع ومراكز توزيع “أغذية رمضان”

بتاريخ أبريل 10, 2017

(أنحاء) – متابعات :- استدعت وزارة التجارة والصناعة 14,247 سيارة” دوج” من نوع “تشارجر، ودورانجو، ورام، وكرايسلر”، و”داكوتا”،