10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول.. سعودي يكشف حيلة متسول عربي في جدة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مواطن خدعة يستغلها متسول (من جنسية عربية)، لاستعطاف الناس والحصول على أموال منهم في أحد شوارع مدينة جدة.

ووثّق المواطن مقطع فيديو أظهر عملية الإمساك بالشاب المتسول الذي يدعي الإعاقة حتى يتمكن من استعطاف الناس وخداعهم لأخذ أموالهم.

واعترف الشاب “الذي يقيم بطريقة غير نظامية” بالتسول لعدم امتلاكه منزلاً ولا أموالاً، وأنه شاهد بعض الأشخاص يقومون بالتسول بهذه الخدعة فقلدها.

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