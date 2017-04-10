10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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روسيا تعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت روسيا عزمها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، خلافا لموقف موسكو المعلن من احتلال ما تبقى من القديس عام 1976.

وفعلتها موسكو في مايو/أيار 1948 إذ كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بإسرائيل، وفي أبريل/نيسان 2017 تعيد وريثته روسيا عزمها النظر في الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وفاجأت الخطوة المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم، إذ لم يسبق لأي دولة أن اعترفت رسميا بأي جزء من مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

والخطوة سابقة تاريخية حتى بالنظر إلى موقف موسكو نفسه المعلن منذ احتلال ما تبقى من المدينة المقدسة عام 1967.

وسوقت الخارجية الروسية الخطوة بأنها محاولة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء توقف المفاوضات منذ ثلاث سنوات، قائلة إن انسداد أفق التسوية قد يسفر عن اتخاذ خطوات أحادية تعرض حل الدولتين للخطر.

وأثار الإعلان الروسي أسئلة عن دلالاته وأهدافه، فثمة من رأى فيه محاولة لنيل ثقة إسرائيل وتوسيطها ضد قوى مناوئة لموسكو، بينما ربط آخرون الإعلان بحراك غير معلن في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

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