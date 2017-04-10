صور | إخلاء 30 شخصاً إثر حريق بعمارة سكنية في مكة

(أنحاء) – متابعات :-
أخلت فرق الدفاع المدني في مكة ٣٠ شخصاً إثر حريق في بدروم عمارة سكنية بحي العزيزية في مكة المكرمة.
وأوضح الدفاع المدني أنه تلقى بلاغا مفادة وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بدروم عمارة مكونه من 5 أدوار مأهولة بالساكنين تم اخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ والمقدر عددهم بحوالي الثلاثون شخص في حين تم إخماد الحادث والسيطرة عليه.
وأضاف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن الاشتعال اقتصر على غرفة حارس مقامة في البدروم تحتوي على بعض الأثاث ومرتبة إسفنجية ساهمت في زيادة في تركيز الأدخنة المنبعثة وانتشارها في حين لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.