“الجارديان” تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم ليبيا إلى 3 دول

(أنحاء) – وكالات :-
نشرت صحيفة ‘‘الجادريان‘‘ تقريراً يتحدث عن مسؤول أمريكي رسم أمام دبلوماسي أوروبي، خريطة لتقسيم ليبيا إلى 3 دول.
وقال الكاتبان: “إن مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض، مكلف بالسياسة الخارجية اقترح خطة لتقسيم ليبيا، ورسم خريطة بذلك في اجتماع مع دبلوماسي أوروبي”.
ويتعلق الأمر، حسب الجارديان، بمساعد الرئيس دونالد ترامب، سيباستيان غوركا، الذي يُنتقد لعلاقاته السابقة باليمين المتطرف في المجر، وقد اقترح تقسيم ليبيا قبل أسابيع من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
وتنقل الصحيفة، عن مصدر على علم بالموضوع، أن الدبلوماسي الأوروبي، رد “على غوركا”، بأن التقسيم هو أسوأ حل يمكن تصوره في ليبيا.
وأضاف الكاتبان، أن غوركا يسعى الآن للحصول على منصب مبعوث ترامب الخاص إلى ليبيا، بينما لا يزال البيت الأبيض لم يلق بالا لما يجري في البلد، ولم يقرر ما إذا كان سيعين مبعوثاً للرئيس.
وفاجأ “غوركا”، الدبلوماسيين -حسب الجارديان- بخريطة التقسيم التي رسمها عن مستقبل ليبيا، واعتمد فيها على الولايات العثمانية القديمة التي كانت في البلاد، وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.
وتنقل الجارديان، في تقريرها تعليق خبير الشؤون الليبية، ماتيا تاولدو، الذي قال عن خريطة غوركا وخطته: “إذا كان كل ما تعرفه عن ليبيا هو أنها كانت مقسمة إلى ثلاث ولايات، فهذا دليل على أنك لا تعرف شيئاً”.