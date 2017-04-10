10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاهد عيان يكشف ملابسات واقعة محاولة شاب نزع عباءة فتاة في تبوك | فيديو

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

قال شاهد العيان وموثق مقطع فيديو الشاب الذي يجلس في مركبة من نوع “رانج روفر” يحاول ينزع عباءة فتاة، إنه شاهد الواقعة، وأبلغ الشرطة بالتفاصيل.

وأوضح أن الواقعة حدثت صباح اليوم، أمام مقهى بمجمع “سيتي تاور العليا”، وأنه شاهد شخص في سيارة من نوع “رانج روفر” يقف أمام المقهى، يحاول سحب عباءة فتاة كانت برفقة أخريات، لافتاً إلى أن الفتيات تلفظن على صاحب المركبة، وقامت إحداهن بإلقاء قارورة مياه عليه.

وأضاف الشاهد أنه شاهد صاحب السيارة يقوم برش المياه على الفتيات الثلاثة، وشاهد الاشتباك بين الشخص والفتيات، عراك ومضاربة، وقام صاحب المركبة برفس الفتيات برجله، ثم ركب سيارته، وقام بشد عباءة إحداهن، حسب صحيفة “تواصل”.

وأضاف: “قمت بإلقاء كوب شاي كان بيدي على صاحب السيارة الـ “رانج روفر”، محاولا استيقافه، ولكنه هرب، فقمت بأخذ رقم لوحة سيارته ولم استطع قراءة الأرقام، وأبلغت الجهات الأمنية عن طريق تطبيق “كلنا أمن”، مضيفاً أن مدير شرطة تبوك اللواء محمد صعب التميمي يتابع بنفسه الحادثة، وقام بالاتصال به وأخذ بعض المعلومات.

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