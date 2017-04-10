10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة” تستدعي 14 ألف سيارة “دوج” لاحتمالية خروج شظايا معدنية مع الوسائد الهوائية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

استدعت وزارة التجارة والصناعة 14,247 سيارة” دوج” من نوع “تشارجر، ودورانجو، ورام، وكرايسلر”، و”داكوتا”، وذلك لخلل في نظام الوسائد الهوائية قد يؤدي لانتشار شظايا معدنية حال خروج الوسائد.

وأوضحت الوزارة في تغريدة بحسابها بموقع “تويتر” إن السيارات المعنية هي 6481 سيارة “تشارجر” الموديلات من 2006-2010، و3200 سيارة “دورانجو” الموديلات من 2004-2008.

وأضافت أن الاستدعاء يشمل 587 سيارة “رام” الموديلات من 2004-2008، و77 سيارة “رام 3500” الموديلات من 2006-2008، إضافة لـ3762 سيارة “كرايسلر” الموديلات من 2005- 2010، إلى جانب 140 سيارة “داكوتا” الموديلات من 2006-2008.

ودعت الوزارة أصحاب السيارات المعنية التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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