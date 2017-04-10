10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بريطاني يعثر على سبائك ذهب داخل خزان وقود لدبابة اشتراها من موقع تسوق

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

عثر هاوي دبابات بريطاني على سبائك ذهبية في خزان وقود لدبابة سوفيتية من طراز تي -54 قام بشرائها من على الموقع الشهير “إي باي”.

وأوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن “نيك ميد” 55 عاما، وصديقه الميكانيكي تود تشامبيرلين 50 عاما أكملا مجموعتهما والتي تتكون من 150 قطعة من المعدات العسكرية، وقاما بشراء دبابة بسعر 30 ألف جنيه إسترليني تقريبا 36 ألف دولار.

وعندما فحصا الدبابة من أجل التأكد بعدم وجود أي ذخيرة، وجدوا 5 سبائك ذهبية داخل خزان الوقود، يقدر سعرها بأكثر من مليوني جنيه إسترليني تقريبا 2.5 مليون دولار.

ويعتقد “ميد”، أن الجنود العراقيين قد أخفوا الذهب داخل خزان الدبابة خلال حرب الخليج في 1990، وبعدها تم أسر الجنود مع الدبابة، ثم انتهى بها المطاف في المملكة المتحدة.

وأضاف: “لم نكن نعلم ما يجب القيام به، ولا يمكن الذهاب بهذه البساطة إلى الصائغ وبيعه كل هذا الذهب، لذلك قمنا بالاتصال بالشرطة، فأخذت الذهب وأعطونا إيصالا بالاستلام”.

وأكد أن السلطات قررت إرسال الذهب إلى لندن، ولم تدل الشرطة المحلية بأي تعليق على الحادثة، حيث قال ميد “وإن لم يقوموا بإعادة الذهب لي، فأنا لازلت أحتفظ بالدبابة”.

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