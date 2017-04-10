فيديو | صحفي يوثق هروب فتيات من المدارس في أبها .. وجدل بين المغردين

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشر الصحفي عيسى سوادي عبر حسابة في تويتر فيديو لفتيات يتجولن في أحد الشوارع في وقت مبكر صباح اليوم، حيث أفاد الصحفي أن تصويره للفيديو الساعة الثامنة ونصف صباحاً، وتساءل الصحفي عيسى عبر تغريدته عن أسباب الهروب وعلق” من المسؤول عن هروبهن؟ المدرسة والبيئة التعليمية أم البيت والتربية؟
قوبل الفيديو بردات فعل متفاوتة من المغردين حيث علق بعضهم عن أسباب التصوير ومراقبة الغير و “ما هو الدليل على ان الفتيات هربوا، وعلقوا أنهن محتشمات، وهروبهن من المدرسة أو الجامعة هذا شأنهن وشأن أولياء أمورهن، أنت من تكون لتصورهن؟”.
فيما قابل البعض المقطع بالدعم للصحفي وضرورة تكاتف المواطنين لحل مشاكل المجتمع بحدود الضوابط، وأن المواطن هو رجل الأمن الأول.
المكان: أبها
الزمان: الثامنة والنصف صباحا
من المسؤول عن هروبهن؟ المدرسة والبيئة التعليمية أم البيت والتربية؟ pic.twitter.com/vUnUZX6frm
— عيسى سوادي (@essaswadi) April 10, 2017