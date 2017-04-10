أنت تتصفح:الرئيسية»التكنولوجيا»“السعودية للكهرباء”: السوق السعودي يجذب شركات عالمية لإنشاء مصانع متطورة في مجال الطاقة الكهربائية
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