فيديو | عبدالله بن مساعد: الترخيص للمراكز الرياضية النسائية قبل رمضان

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، إنه في 20 مايو القادم، أي قبل بداية شهر رمضان، سيبدأ الترخيص للمراكز الرياضية النسائية في المملكة.
وأوضح الأمير، خلال استضافته في برنامج “الثامنة” على قناة “ام بي سي”، أن بعض المراكز موجودة بالفعل، ولكن في المشاغل النسائية، وسعرها غالٍ، لأنها ممنوعة، أو غير مرخصة، ثم إن هناك كوارث في مستوى المدربين والأجهزة.
وأشار إلى أن تلك المراكز لا يوجد عليها أي نوع من الرقابة، إلا أنه الآن انتقل منح الترخيص لمثل هذه المراكز إلى هيئة الرياضة.
عبد الله بن مساعد: قبل رمضان سيكون هناك تراخيص رسمية للمراكز النسائية #مستقبل_الانديه_الرياضيه pic.twitter.com/53UXDdAY4U
— الثامنة MBC (@MBC8PM) April 10, 2017