10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشركه الأولى للمطاحن تزيد حصة عملاء الدقيق بنسبة 10‎%‎

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – متابعات : ــ

صرح الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى المهندس عبدالله عبدالعزيز أبابطين أن الشركة رفعت اليوم كميات الدقيق المخصصة لعملائها بنسبة 10‎%‎ لتغطية الزيادة المتوقعة في أحتياجات السوق من مادة الدقيق خلال موسم شهر رمضان المبارك .

وذكر المهندس أبابطين أنه تم العمل على رفع كفاءة مطاحن الدقيق وبالتالي زيادة الأنتاج ، حيث تتوفر كميات كبيرة من أرصدة الدقيق في مستودعات الشركة وجاهزة لضخها في السوق متى مادعت الحاجة لذلك خلال موسمي رمضان والحج ، علما ان الكميات المخصصة لعملاء فرع جدة حوالي ( 200 ) ألف كيس أسبوعياً ، ويتم رفعها خلال موسم رمضان بمقدار 10‎%‎ لتصبح ( 220 )ألف كيس أسبوعياً .

وبين المهندس أن عدد المخابز في محافظة جده ( الألي ، نصف الألي ، العادي ، التميس ) يقدر بحوالي ( 1462 ) مخبزاً ، حيث تعتبر هذه المنطقة من اكثر المناطق المستهلكة للدقيق نتيجة إعداد الزوار والمعتمرين والحجاج للبيت الحرام .

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