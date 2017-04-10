مركز الملك سلمان للشباب يطلق مسابقة “بصمة مبادر” بين اللجان الشبابية في أمارات المناطق

(أنحاء) – الرياض : ــ
في خطوة جديدة نحو تنويع استثماراته في التنمية المجتمعية، أطلق مركز الملك سلمان للشباب، برنامج “بصمة مبادر”، الذي يهدف إلى دعم المشاريع التطوعية غير الربحية بين اللجان الشبابية في أمارات مناطق المملكة الثلاثة عشر، عبر مسابقة لتقديم أفضل الأفكار في هذا المجال.
وذكر مركز الملك سلمان للشباب في بيان صحفي أن هذا البرنامج الذي سينطلق في 23 أبريل الحالي، موجه إلى اللجان الشبابية التابعة لأمارات المناطق، من خلال مسابقة بين اللجان، وأضاف :” هذه المرحلة الثانية لدور المركز مع اللجان الشبابية في أمارات المناطق، بعد أن أنجز المركز المرحلة الأولى المتمثلة في برنامج تأهيل اللجان الشبابية لمدة عامين، والآن ننتقل إلى مرحلة ثانية تكمل المرحلة الأولى وتستثمر المعرفة التي قدمت في وقت سابق من خلال ورش العمل”.
ويهدف المركز من إطلاق البرنامج الذي سينتهي التقديم عليه في 19 يونيو المقبل، إلى الذهاب إلى أبعد مدى في استغلال طاقات الشباب وتحفيزهم واستيعاب مبادراتهم، مسخراً لذلك خبراته وإمكاناته المعرفية، وفي الوقت ذاته يجد الشباب المبادرين المساحة المناسبة لتفعيل قيمة المبادرات وأثرها، وخصوصا من الذين اكتسبوا مهارات متعددة أشرف عليها المركز عبر اللجان الشبابية التابعة لأمارات المناطق.
وسيقدم مركز الملك سلمان للمبادرات الفائزة في “بصمة مبادر”؛ دعماً مباشرا، ومظلة رسمية للعمل من خلالها، على ألا تتجاوز مدة عمل المبادرة المشاركة في البرنامج 7 أيام متواصلة، وأن تنفّذ المبادرة في المنطقة ذاتها، وأن تخدم فكرة المبادرة المنطقة، ويكون لها أثر اجتماعي، وأن يكون فريق العمل الأساسي من لجنة شباب المنطقة، وسيقدم المركز إثر ذلك دعما ماليا مقننا ومحدداً وفقا لآلياته وإجراءاته المعتمدة.
ومن المخطط له أن يكون عدد المبادرات الفائزة خمس مبادرات، على أن يتم اختيار الأفضل من كل لجنة، وبحث تنسب الجائزة للجنة، فيما ستتنوع مجالات المبادرات المقدمة بين اجتماعية وإعلامية وثقافية وبيئية ورياضية وغيرها.
وتمثل اللجان الشبابية التابعة لإمارات المناطق محور ارتكاز للأنشطة التي تستهدف الشباب وتستثمر قدراتهم، ولهذا اهتم مركز الملك سلمان للشباب بتحفيز وتدريب أعضاء تلك اللجان، وحرص على اكتسابهم المهارات التي تمكّنهم من استثمار قدرات الشباب، وتوجيه طاقاتهم واهتماماتهم للقيام بأنشطة تسهم في تنمية مناطقهم، وإيجاد فرص عمل وعلاقات تثمر مبادرات ومشروعات رائدة.
وأضاف المركز في بيانه أن هذا برنامج “بصمة مبادر” يأتي استكمالاً لبرنامج “تأهيل اللجان الشبابية” الذي نفذه مركز الملك سلمان للشباب في جميع مناطق المملكة، بهدف تدريب اللجان الشبابية وإكسابها مهارات تمكّنها من استثمار قدرات شباب المناطق، وإيماناً بأهمية جهودهم لتحقيق التنمية المجتمعية.
وأنجز مركز الملك سلمان للشباب تأهيل مئات الشباب ضمن برنامج “تأهيل اللجان الشبابية” التابعة لإمارات المناطق، وذلك بعقد دورات تدريبية تقدّم الخبرات والإمكانات المعرفية والتوجيهية والتطويرية في محاور “الاتصال”، و”إدارة المشاريع”، و”بناء فرق العمل بالمهارات”، و”التسويق”، لتكون المخرجات على مستوى عال من الجودة.
ويُعنى برنامج “تأهيل اللجان الشبابية” بالاستفادة من طاقات الشباب، من خلال العمل المنظم والمخطط والهادف، وتم تصميم برامج تدريبية متميزة تهدف إلى أن يكون عمل شباب المناطق في مشروعات الخدمة المجتمعية منهجياً علمياً، ويحقق الاستمرارية من خلال ضبطه كعمل مؤسسي، وليسهم في تمكين الشباب من تنفيذ مبادراتهم الخاصة بأنفسهم بعد أن يكتسبوا المهارات المطلوبة في هذا المجال.