10 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جمارك أبوظبي: إحباط محاولة تهريب 3.75 مليون ريال من السعودية للإمارات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نجحت جمارك أبوظبي في إحباط محاولة تهريب 3 ملايين و750 ألف ريال سعودي، حاول سائق من جنسية آسيوية تهريبها إلى الإمارات عبر منفذ الغويفات الحدودي البري.

وأصدرت جمارك أبوظبي بيانا أوضحت من خلاله أن المفتشين الجمركيين اشتبهوا بأحد سائقي الشاحنات المارين عبر المنفذ البري، فجرى تفتيش دقيق له وللشاحنة، حيث عُثر على أموال مهربة وصلت إلى 3 ملايين و750 ألف ريال سعودي لم يفصح عنها، مخبأة داخل المقعد الخلفي للسائق الذي يُستخدم كسرير للنوم.

وأكد المدير العام لجمارك أبوظبي، محمد الهاملي، أن الجمارك تعمل على تطوير إجراءات التفتيش بأحدث التقنيات، وتوفير التدريب اللازم لمفتشيها، لرفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم، لحماية أمن الوطن من أخطار التهريب والتجارة غير المشروعة.

يُذكر أنه في سبتمبر 2011 رفعت الإمارات الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب الإفصاح عنها مع المسافرين، سواء كانت نقدا أو شيكات أو السندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية، إلى 100 ألف درهم، بعد أن كانت 40 ألفًا سابقًا.

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