فيديو | مشهد صادم.. مسؤولون بخطوط طيران أمريكية يجرّون راكبا بطريقة مهينة

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه راكب في إحدى طائرات United الأمريكية، وحظي بتداول واسع للغاية، حيث وثق فيه إخراج راكب عشوائي بطريقة مهينة بسبب مشكلة فائض في الحجوزات، بحسب تعبيره.
وأظهر الفيديو قيام مسؤولي الأمن بإجبار راكب على النزول من الطائرة، وبعد رفضه قاموا بجره بطريقة مهينة وسط المسافرين الجالسين، وبين صرخات الامتعاض والذهول.
وقال ناشر الفيديو، وهو مواطن أمريكي كان على متن الرحلة ووثق الفيديو، إن الحادثة وقعت بسبب فائض في الحجوزات، على حد تعبيره، ما أدى لعدم وجود مقاعد كافية لكل الركاب والمرافقين، حيث تقوم بعض خطوط الطيران بإجراءات معينة وقتها لإقناع أحد الركاب بالنزول، من بينها هدية بتذكرة أخرى.
وطالب موظفو الطائرة الركاب بأن يتطوع أحدهم وينزل ليفسح المجال لعموم المسافرين والموظفين أيضا، وحينما لم يتطوع أحد، اختاروا طبيبا آسيويا، والذي رفض النزول، لارتباطه بعمله في المستشفى، حيث تشبث بكرسيه، ما دفعهم للتدخل بهذه الطريقة المهينة.
وأصدر المدير التنفيذي لشركة United بيانا أكد فيه أسفه على الحادثة، وإجراء تحقيق لمعرفة ملابساتها، موجها دعوة للراكب الذي تم جره للتواصل معهم، للوصول إلى حقيقة ما حدث.
@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW
— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017