10 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أغرب طرق الحلاقة في العالم.. بالنار والساطور

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(أنحاء) – متابعات :-

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطغ فيديو، عن أغرب أنواع الحلاقة في العالم، التي من بينها استخدام بعض الحلاقين للساطور في حلاقة شعر الرأس، بينما استخدم آخرون النار أو السيف.

جدير بالذكر أنه لم يتثنى التثبّت من مدى صحة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا مكان أو زمان تصويرها.

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