10 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاب يُعلّم ميريام فارس الرقص العراقي خلال حفل غنائي ضخم في دبي

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بين مواقع التواصل الإجتماعي من حفل غنائي ضخم في دبي، حيث لفت شاب عراقي نظر الفنانة ميريام فارس برقصه أثناء غنائها، فدعته لإعتلاء المسرح.

وما أن أخبرها بأنّه من الجنسيّة العراقيّة حتى طلبت من الفرقة الموسيقية عزف أغنية مختلفة ، كما طلبت من الشاب أن يعلّمها الرقص العراقي ضمن أجواءٍ عفوية وطريفة.

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