10 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أم مخمورة تتسبب في حادث مروع.. ونجاة رضيع بأعجوبة

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

أنقذت العناية الإلهية طفلا (20 شهرا) كان يجلس في المقعد الخلفي بسيارة والدته التي كانت تقودها بسرعة جنونية، وكادت تصطدم بشاحنة على طريق ملتو في بيتربروف في إنجلترا، فانحرفت بشدة لتطير في الهواء كما في أفلام هوليوود.

المدهش، أن الطفل خرج من السيارة المحطمة دون إصابات، فيما تعرضت الأم لعدة إصابات ليست خطيرة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الأم تانيا شيكواتوري (32 عاما) كانت مخمورة أثناء القيادة وكانت تسير بسرعة كبيرة ونتيجة لذلك طارت السيارة في الهواء لأكثر من 12 قدما، ولحسن الحظ لم يكن هناك سيارات في الجهة المقابلة التي حطت فيها السيارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأم نقلت إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة ثم تم تحويلها إلى المحكمة التي عاقبتها بالسجن 26 شهرا، للقيادة تحت تأثير الكحول، حيث اعترفت أنها احتست بعض الفودكا قبل أن تنطلق بسيارتها.

وقال سائق الشاحنة التي ظهرت في الفيديو أنه ذهل عندما رأى السيارة تطير في الهواء كل هذه المسافة، مؤكدا أنهما كان محظوظين لأن ينجوا من حادثة مثل هذه.

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