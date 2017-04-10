10 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي يستعرض 6 آلاف ريال مزورة.. ويبين الفرق بينها وبين الحقيقية

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر استعراض مواطن عبر المقطع الذي قام بتصويره عملية تزوير تعرض لها، حينما تحصل على مبلغ 6 آلاف ريال مزورة.

وعرض المواطن المبلغ كاملا، حيث جاء على شكل 12 ورقة من فئة 500 ريال، من الإصدار السادس الجديد، مؤكدا أنها مزورة.

وبيّن الشخص من خلال الفيديو، الفروق بين النسخة المزورة والحقيقية، مهيبا بالجميع ضرورة الحذر وتفحص الأموال، خصوصا من فئة الـ500 ريال.

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