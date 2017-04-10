10 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»البيت الأبيض: أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا
﻿

البيت الأبيض: أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجازة شن هجمات إضافية على سوريا إذا استمر استخدام الأسلحة الكيماوية هناك.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي يوم الاثنين “مشهد الناس وهم يُضربون بالغاز ويُقصفون بالبراميل المتفجرة يؤكد أننا إذا رأينا هذا النوع من الأعمال مجددا.. فإننا نبقي احتمال التحرك في المستقبل قائما.”

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق