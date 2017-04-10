11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرئيس الإيراني: مستعدون لتهدئة العلاقات مع السعودية والسعوديين

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال تصريحات صحفية إن بلاده تسعى لتهدئة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف روحاني: “إننا نريد أيضاً تحسين العلاقات مع السعوديين”، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير الذي أفسح المجال أمام الحجاج الإيرانيين للتوجه إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة في السعودية قد يكون خطوة أولى. 

وكانت المملكة قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران العام الماضي بعد أن اقتحم المتظاهرون السفارة السعودية في طهران وأحرقوا أجزاء منها.

وقال روحاني: “أدنّا على الفور الأحداث التي وقعت في السفارة وألقينا القبض على المسؤولين عنها”.، مضيفاً :”طهران مستعدة لدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية”. 

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