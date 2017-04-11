11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركيا.. انفجار قوي يهز ديار بكر وسقوط 4 مصابين

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

وقع انفجار قوي اليوم الثلاثاء قرب مقر للشرطة التركية في مدينة دياربكر ذات الغالبية الكردية بشرق البلاد، ما أسفر عن أصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح.

وترددت أصداء الانفجار الذي لم تعرف أسبابه -حتى الآن- في جميع أرجاء المدينة، وذلك قبل خمسة أيام من استفتاء حاسم حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.

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