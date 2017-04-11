فيديو | فايز المالكي يتحدث عن تجربته في العمل الخيري ضمن فيلم لمبادرة “صناع الأمل”

(أنحاء) – متابعات :-
قال الفنان فايز المالكي أثناء حديثه ضمن فيلم دعائي لمبادرة “صناع الأمل”، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن مساهماته ونشاطاته في الأعمال الخيرية، إن عمل الخير من أكثر الأشياء التي تجعله يشعر بقيمته كإنسان خلقه الله على وجه الأرض.
وأضاف المالكي أن مشروعه هو تفريج كرب المسلمين عموماً وإيواء المحتاجين خصوصاً، مبيناً أن نشاطه الخيري لا يقتصر على السعودية فقط، وإنما في جميع الدول العربية.
كما أشار إلى أنه تمكن خلال 30 عاماً من العمل الخيري من مساعدة 1500 أسرة، ما بين ترميم منازلهم المتهالكة وشراء منازل لهم، بتكلفة تتراوح بين 35 و40 مليون ريال.
إذا أردت أن تفعل خيراً ولا تملك المال،
ابتسم في وجه أخيك فإنها صدقة.#صناع_الأمل@fayez_malki pic.twitter.com/gHIo9lbujM
— Hope Makers (@ArabHopeMakers) April 10, 2017