11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فايز المالكي يتحدث عن تجربته في العمل الخيري ضمن فيلم لمبادرة “صناع الأمل”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

قال الفنان فايز المالكي أثناء حديثه ضمن فيلم دعائي لمبادرة “صناع الأمل”، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن مساهماته ونشاطاته في الأعمال الخيرية، إن عمل الخير من أكثر الأشياء التي تجعله يشعر بقيمته كإنسان خلقه الله على وجه الأرض.

وأضاف المالكي أن مشروعه هو تفريج كرب المسلمين عموماً وإيواء المحتاجين خصوصاً، مبيناً أن نشاطه الخيري لا يقتصر على السعودية فقط، وإنما في جميع الدول العربية.

كما أشار إلى أنه تمكن خلال 30 عاماً من العمل الخيري من مساعدة 1500 أسرة، ما بين ترميم منازلهم المتهالكة وشراء منازل لهم، بتكلفة تتراوح بين 35 و40 مليون ريال.

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