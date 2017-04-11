11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة سعودية خلال عملية قيصرية في نجران.. وذووها يتهمون المستشفى بارتكاب خطأ طبي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

توفيت مواطنة في مستشفى الولادة بمدينة نجران أثناء إجراء عملية قيصرية لها، واتهم ذووها المستشفى بارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاتها، رافضين تسلم الجثمان.

وقال شقيق السيدة المتوفاة، إن المدير الطبي كتب تقريراً أشار فيه إلى خطأ طبي حدث أثناء عملية الولادة، بيد أن مدير المستشفى مزق التقرير أمامهم.

وأضاف أن شقيقته لديها من الأولاد 15 ابناً وبنتاً، أصغرهم طفلها المولود في العملية القيصرية الأخيرة، لافتاً إلى أن المستشفى برر الوفاة بتعرضها لنزيف داخلي، وفقاً لصحيفة “نجران اليوم”.

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