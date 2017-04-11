11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حقيقة احتجاز فتاة سعودية هاربة بمطار مانيلا في الفلبين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت السلطات الفلبينية عدم صحة ما تردد من أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي، حول احتجازها فتاة سعودية في مطار نينوي إكنوي الدولي بالعاصمة مانيلا، كانت تحاول الهروب إلى أستراليا.

وقال المتحدث الرسمي لمكتب الهجرة في العاصمة الفلبينية مانيلا ، إنه تم البحث في المزاعم المذكورة واتضح أن السلطات الأمنية لم تحتجز أي مسافرة سعودية، مضيفاً أنه تم التحقق من اسم الفتاة، ولم يكن اسمها ضمن سجلات المسافرين في المطار، وفقاً لـ “سبق”.

يذكر أن أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول احتجاز فتاة بمطار مانيلا كانت في طريقها للجوء إلى أستراليا، بعد إبلاغ أهلها بهروبها؛ حيث زعمت أن السلطات الفلبينية احتجزتها وتحفظت على جواز سفرها.

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