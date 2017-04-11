11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الفلبين

بتاريخ أنحاء الوطن

روضة خريم – واس :-

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في روضة خريم اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية.

وعقب جلسة المباحثات وبحضور خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الفلبيني، جرى توقيع اتفاقية ومذكرة مشاورات وبرنامج تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين.

فقد تم توقيع اتفاقية في مجال توظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في الفلبين ، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الفلبيني معالي وزير الخارجية المكلف إنريكي مانالو.

كما تم توقيع مذكرة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وكذلك برنامج تعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومعهد الخدمة الخارجية الفلبيني، وقعهما من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الفلبيني معالي وزير الخارجية المكلف إنريكي مانالو .

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