11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم” تكشف حقيقة إعادة الابتعاث للدول العربية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي ما تداولته وسائل إعلامية حول أن وزارة التعليم ستعيد فتح الابتعاث في جميع الدول العربية دون استثناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إن الوزارة تبحث عن تجويد الابتعاث من خلال الجامعات الدولية التي تسهم في تحقيق قيمة عالية لدى المبتعثين وتضيف إلى المستوى الذي حققته الجامعات السعودية والقفزات التي تشهدها وتحديداً في التخصصات التي تحتاج إلى تعزيز الدارسين فيها بخبرات عالمية وإثراء معرفي.

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