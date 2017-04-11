11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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احذر.. تحريك الجوال أثناء الفتح يكشف للآخرين كلمة المرور

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – وكالات :-

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن التعرف على كلمات المرور التي يستعملها الأشخاص لفتح هواتفهم، فقط من خلال حركة الجهاز.

وقال باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية ‘‘إنه يمكن اكتشاف كلمة مرور هاتف معين فقط من خلال معاينة طريقة تحريك الشخص هاتفه، أثناء إدخال الكلمة السرية‘‘.

وفي هذه الدراسة، تمكن الباحثون من تخمين 70 % من كلمات مرور عدة أشخاص فقط من خلال مشاهدة حركة الجهاز.

وذكرت الدراسة، أنه لا توجد طريقة لحل هذه المشكلة، مما قد يعرض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحة للخطر، خاصة وأنها تحتوي على الكثير من معلوماتنا الشخصية.

وقالت المعدة الرئيسة للدراسة، الدكتورة مريم مهرنيزاد ‘‘غالبا ما يستعمل الأشخاص كلمات مرور لإغلاق هواتفهم، حتى لا يتمكن أي شخص آخر من فتح الهاتف، إلا أنه وجدنا أنه بمجرد معاينة ومتابعة كيف يغلق الشخص هاتفه وكيف يدخل كلمة المرور، يمكن للمتابع التعرف على كلمة المرور بنسبة كبيرة”.

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