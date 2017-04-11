11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مروة سالم تطلق أولى أغنياتها بعنوان “عسل صافي”

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات :-

تستعد المذيعة والفنانة مروة سالم لإطلاق أغنيتها الأولى بعنوان “عسل صافي” من كلمات الشاعر المعروف محمد بن عبود العمودي وألحان الفنان علي العطاس، وذلك بعد مشوار طويل لها في الإذاعة والتلفيزيون والتمثيل.

وتتواجد مروة هذه الأيام بمدينة القاهرة لتسجيل الأغنية في ستديوهات الموسيقار مصطفى عبدالنبي.

ويقول مطلع الأغنية:

سقيته من عسل صافي بغيّة

أنا ملكة وهو مملوك ليّا

ونتبادل كلام العشق باللين

حرام البعد مابين المحبين

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