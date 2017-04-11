11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعليق الدراسة بجامعة الملك عبدالعزيز ومدارس جدة ورابغ وخليص غداً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة، اليوم (الثلاثاء)، عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ (الأربعاء) في جميع مدارس التعليم العام بمدن جدة ورابغ وخليص.

كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن تعليق الدراسة كذلك ليوم غد (الأربعاء)، وذلك بسبب ما تشهده مدينة جدة والمحافظات القريبة منها من تأثر الحالة الجوية برياح مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المتحدث الاعلامي باسم تعليم جدة حمود الصقيران أن ذلك جاء بناء على محضر اجتماع لجنة الطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بجدة وبناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات .

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