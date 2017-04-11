11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على المحافظات التي تم تعليق الدراسة بها غداً الأربعاء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء الموافق ١٥ / ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس تعليم مكة والمحافظات التابعة لها وهي: الجموم – والكامل – وبحرة، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .

كما قررت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء الموافق ١٥ / ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ، وكذلك قررت إدارة التعليم بمحافظة الليث تعليق الدراسة في كافة المدارس غداً الأربعاء.

ومن جانبه وجه مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق، بتعليق الدراسة في الجامعة يوم غد الأربعاء في مقرها الرئيسي بمكة، وجميع فروعها بمحافظات الجموم والقنفذة والليث وأضم للطلاب والطالبات.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعليق الدراسة غدًا بمقر الجامعة الرئيس وجميع فروع الجامعة وكليات رابغ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

كما أعلنت إدارة جامعة جدة، تعليق الدراسة غداً الأربعاء في جميع فروع الجامعة، نظرا للأحوال الجوية وموجة الغبار، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

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