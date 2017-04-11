11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعليق الدراسة بجميع مدارس الجوف غداً الأربعاء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تعليق الدراسة غداً الأربعاء، في مدارس التعليم بنين وبنات نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

حيث وجه مدير تعليم الجوف فواز السالم بتعليق الدراسة في مدارس تعليم منطقة الجوف غداً الأخد الموافق 15_7_1438 هـ، بسبب الأحوال الجوية.

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