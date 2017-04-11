11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حتى البحر أفسدناه!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

تعد النظافة من أهم مقومات الدول وحضارة الأمم ، واذا كان قالب النظافة يغلب في أغلب الأحيان، فهذا يدلنا على رُقي الشعب وتقدمه حضارياً وعلمياً ، فالنظافة دائماً علاقتها طردية مع التعلم الجيد . فالمتعلم لابد أن يكون مهذباً ومن الأدب بل من إحترامه أن يكون هناك أدباً مع الذوق العام وإحتراماً لذائقة الغير ، وهذا ما قاد بعض الدول إلى مثل هذه الأمور .

عندما نرى اليابان نجد أنها من أكثر الدول لمعاناً وجمال ، وإحترامها لعامل النظافة وعدم إستحقارها يدل على رُقيها وقمة عذوبتها ، وليس حقيقة مايشاع أن عمال النظافة في اليابان هو الأعلى أجراً فهذه إشاعة مغلوطة تماماً . هيروشيما المدينة اليابانية التي أنهكت أراضيها القنبلة النووية الأمريكية لم يضرها ، بل عاد رونقها وجمالها أكثر مما كانت عليه ، لأنهم بدأو من الصفر بدأو من التعليم فأرتقوا من جميع النواحي صناعياً وسياسياً وأصبحوا من أهم الدول إقتصادياً . إعتمدت اليابان في جميع المدارس تخصيص خمسة عشر دقيقة في اليوم الدراسي لتنظيف الفصول وممرات المدرسة حتى أن المعلمين يتشاركون مع الطلاب في هذا العمل ، ووضع في كل فصل مكان مخصص لأدوات النظافة ، وبهكذا استغنت المدرسة عن عمال النظافة ووفرت الوزارة رواتب العمالة ، على الرغم من أن اليابان تعد من الدول التي إقتصادها مرتفع ولكن لم يعيقها ذلك على توفير بعض المال الذي يهدر على أمور ثانوية .

أجزم أن البعض سوف يعارض مثل هذه الأفكار ولكن عليه أن يعلم أنه إذا انعدمت التربية فلن يكون للعلم أي قيمة!

هذا من الجانب الاقتصادي اما من الجانب الإجتماعي ، فتربية الأجيال على النظافة يدل على حضارة المجتمع وهذا ما إنعكس إيجاباً على الشعب الياباني حتى وصل بهم الحال  في إحدى الحدائق التي تكتظ بالآف السياح يومياً لايوجد هناك سلة مهملات واحده ، وعلى الرغم من إنعدامها إلا أنها من أكثر الحدائق نظافةً على مستوى العالم ، فالشعب الياباني لم يخلق مثالياً ولكن التعليم والتربية الجيدة جعلتهم مثاليين ، ومختلفين عن باقي شعوب الأرض حتى أنهم أطلقوا عليها أسم الكوكب الآخر .

فنحن على الرغم من عدم سقوط قنبلة نووية في أراضينا ، وانتشار سلات المهملات في جميع شوارعنا ومرافقنا العامة ، وعدد سكاننا لايساوي ربع عدد سكانها ، الا أننا إذا ذهبنا إلى الأماكن العامة دائماً نجدها رديئة من جانب النظافة والسبب في ذلك نحن ، لأن كل من يأتي إلى مثل هذه الأماكن يقذف مهملاته في الأرض دون استشعار أن هذا المكان ملكٌ للجميع ، حتى البحر على الرغم من أنه يتجدد قد أفسدناه فلم تعد حتى السواحل ذات مكان جذاب ونظيف .

من الواجب علينا جميعاً أن نهتم ببلدنا وأن نحافظ عليه ، وأن نشعر بالذنب العظيم عند حذف المهملات ، وأن نوبخ ونشعر من يحذفها بأنه قليل احترام وأدب .

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