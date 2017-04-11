11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كوني حُرة في أي اتجاه شئتِ!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الحرية تعني أن تملك قرارك، مهما كان قرارك ومهما كان جنسك ومهما كان عرقك ومهما كان انتماؤك الديني ومهما كانت مكانتك في السلم الاجتماعي. لا يوجد حدود لحق الحرية الأساسي لكل انسان بالغ عدا المساس بحريات الآخرين أو إيقاع الضرر عليهم، فمساحة حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ مساحة حرية فرد آخر. تتوقف الحرية الشخصية كذلك عند حد ما يخالف القوانين الرسمية بشرط أن لا تصادر تلك القوانين حق من حقوق الانسان الطبيعية.

الإرهاب يعني التعدي على الحريات الشخصية بأي وسيلة كانت لفظية أو فعلية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواْء كان بشكل صريح أو ضمني. ومن صور التعدي التي عرف بها مصطلح الإرهاب أكثر من غيرها، تلك العمليات الإرهابية المنتشرة والمتزايدة على مستوى العالم بمختلف منفذيها وخلفياتهم. من هذه الإرهاب الواقع من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. ومنها الإرهاب الاخواني والطالباني والقاعدي والداعشي أو بالمختصر إرهاب الحركات الإسلامية المعاصرة. يتبادر هذا النوع من التعدي للذهن مباشرة لمن يسمع أو يقرأ مصطلح الإرهاب لأنه النوع الأشمل فهو يتضمن التعدي على جميع الحواس وباستخدام جميع الحواس والذي تبعا يقع به ضرر أكبر. ذلك لا يعني بالضرورة أن الإرهاب محصور في هذا المعنى المتداول بل يتعداه ليشمل استخدام شتى عوامل الضغط كالتهديد والتأثير والتخويف والابتزاز الملموس أو حتى الابتزاز العاطفي. سوف تخسر وظيفتك ان طالبت بحقوقك المالية أو الوظيفية، سوف تسجني ان مارست حقك في التنقل، سوف تمنع من السفر ان مارست حقك في ابداء الرأي، سوف لن أرضى عنك ان مارست حقك في ان تكون مختلف وأخيرا وليس آخرا سترون ما يمكنني فعله.. سوف أدمركم ان لم تسحبوا كلامكم وتعتذروا! جميع ما ذكر أعلاه يدخل في طائلة التعدي على الحريات في العرف العالمي وبالتالي يعتبر إرهاب.

عندما قامت قناة رائدة باطلاق حملة لتحرير المرأة بعنوان “كوني حرة” التزمت القناة بالمعنى الدقيق لحق الحرية المكفول في اختيارها لمفردات التسويق، فأطلقت عبارات مثل “تمردي وكوني حرة” و “حدود حريتك هو التوازن الطبيعي” و”الحب يجلب معه الحرية أما الطاعة فتجلب معها العبودية” و “خلقك الله لتطيري عاليا لا لأن تسجني في قفص” و “كوني حرة في اختيارك ومشاعرك وحياتك”، جميعها لو تمعنا شعارات حمالة أوجه ويمكن أن تطبق كيفما وجهتها المرأة في الاتجاه الذي تجد فيه حريتها وراحتها حتى لو اختارت أشد التيارات تطرفا فهي حرة طالما اختارت بمحض ارادتها و بلا ضغوطات وتدخلات. هذا ما أغفله المنتفضون المغاضبون والمحرضون على القناة وحملتها، ربما يعود ذلك لضيق أفقهم واستعجالهم في الحكم مع حساسيتهم المفرطة وغير المبررة من مفردة “حرية”. وقد يكون للصور التي وقع عليها اختيار القناة لتصاحب الشعارات دور كذلك، فكُثُر هُم من يحكمون على الكتاب من غلافه لا من محتواه.

وعندما قام شخص متنفذ بتبني الحملة المضادة والتي هي ردة الفعل لحملة القناة الحقوقية فندد وتوعد وهدد وأزبد وأرعد، استجابت القناة لعامل الضغط ورضخت وتراجعت من حالة العصفور المحلق في السماء الى العصفور المقيد في القفص ما يناقض بالضرورة جميع الشعارات التي نادت بها!

عندما شرعت بكتابة المقال كان حاضرا في ذهني رابط بديهي بين تعريف مصطلحي الحرية والإرهاب وبين القضية المذكورة .. ذكروني به ان شئتم؟

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