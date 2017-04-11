11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | خراف تقتحم ملعب كرة قدم في ويلز

بتاريخ رياضة ،فيديو

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