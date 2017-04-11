11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأمن العام”: فتح باب القبول على رتبة “جندي” لحملة الثانوية العامة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إدارة شؤون التدريب بالأمن العام عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها على رتبة “جندي”.

وأوضحت أن التقديم سيتم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ( Jobs.moi.gov.sa)، وسيبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 19 رجب 1438هـ لمدة أربعة أيام.

وأفادت أن شروط القبول والمستندات المطلوبة موضحة على الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن الحضور والمراجعة سيكون بعد التسجيل عند الساعة السابعة والنصف صباحاً حسب الموعد والتاريخ والمكان المحدد بالرسالة النصية على الجوال لمن يتم قبوله مبدئيا.

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