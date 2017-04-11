11 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عصابة تسرق مبالغ مالية من سيارة سعودي في الرياض بعد ترصده

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مقطع فيديو تم استخلاصه من كاميرات المراقبة في أحد أحياء العاصمة الرياض عملية سرقة منظمة نفذتها عصابة على سيارة مواطن بعد نزوله في أحد المحلات بالرياض.

وأظهر المقطع الملتقط نهار الأحد الماضي وقوف مواطن بسيارته ونزوله في أحد المحلات، ليظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتربون من السيارة ويحومون حولها لفتحها.

وفتح اللصوص السيارة بشكل احترافي، ومن ثم سرقة الأموال المخبأة في المرتبة الخلفية، وعلى ما يبدو أنهم على علم بمكان الأموال المخبأة، حيث قاموا بترصد الشخص منذ مدة ومعرفة تحركاته.

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